Суд не дал администрации Эжвы отсрочку по установке автобусных остановок

Администрация Эжвинского района Сыктывкара не смогла получить отсрочку исполнения решения суда о установке остановочных пунктов общественного транспорта. 9 ноября 2022 года суд вынес решение, возлагающее на администрацию района обязанность установить остановочные пункты по пр. Бумажников в районе д. №8/1 на ул. Калинина.

Администрация района обратилась в суд с просьбой предоставить отсрочку исполнения решения до 31 ноября 2024 года, ссылаясь на отсутствие финансирования и погодные условия. Однако суд отказал в предоставлении отсрочки, поскольку отсутствие действий со стороны администрации по исполнению решения суда не соответствует интересам населения Эжвинского района и может нарушить их права в области безопасности дорожного движения.