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Суд не дал администрации Эжвы отсрочку по установке автобусных остановок

Суд не дал администрации Эжвы отсрочку по установке автобусных остановокФото из архива "Про Города"

Администрация Эжвинского района Сыктывкара не смогла получить отсрочку исполнения решения суда о установке остановочных пунктов общественного транспорта. 9 ноября 2022 года суд вынес решение, возлагающее на администрацию района обязанность установить остановочные пункты по пр. Бумажников в районе д. №8/1 на ул. Калинина.

Администрация района обратилась в суд с просьбой предоставить отсрочку исполнения решения до 31 ноября 2024 года, ссылаясь на отсутствие финансирования и погодные условия. Однако суд отказал в предоставлении отсрочки, поскольку отсутствие действий со стороны администрации по исполнению решения суда не соответствует интересам населения Эжвинского района и может нарушить их права в области безопасности дорожного движения.

Таким образом, администрации района отказано в отсрочке исполнения решения суда. Определение суда еще не вступило в законную силу, сообщает "Комиинформ".

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