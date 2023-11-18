8% жителей Сыктывкара продлят себе новогодние каникулы отпусками и отгулами

8% жителей Сыктывкара продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами. Об этом сообщают эксперты сервиса SuperJob. Специалисты провели опрос и выяснили, что каждый десятый работающий сыктывкарец будет недоволен решением коллеги взять отпуск в конце декабря. Чаще всего не одобряют декабрьские отпуска коллег транспортники, кассиры, продавцы, налоговики, бухгалтеры, рабочие производств и инженеры.

В планах 8% жителей Сыктывкара продлить январские каникулы: 3% возьмут отпуск в первые рабочие дни нового года, еще 5% - возьмут отпуск в конце декабря. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще, чем женщины (10% и 7% соответственно).

Практически каждый четвертый работающий сыктывкарец одобряет решение коллег уйти в отпуск в последние дни уходящего года - 23%, более 58% - относятся нейтрально.