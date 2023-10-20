Сыктывкар украсят к Новому году световой инсталляцией с эффектом северного сияния
- 12:00 20 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
К Новому году сотрудники сыктывкарской администрации решили купить световую инсталляцию и горки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Высота световой инсталляции будет составлять три метра, ширина - пять. Подобная инсталляция установлена на Стефановской площади. Торги будут проходить 30 октября. Пока планируют, что цена контракта будет составлять 631,7 тысяч рублей.
Две зимние горки будут сделаны из металлических труб. Высота составит 2,2 метра, длина - не более 3,8 метра. Администрация заплатит за них 348 тысяч рублей. Товар должен быть изготовлен до первого декабря 2023 года.
В Сыктывкаре еще зальют уличные ледовые катки, работы должны завершить до 8 марта 2024 года. Цена контракта - 1,83 миллиона рублей.
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