Сыктывкар украсят к Новому году световой инсталляцией с эффектом северного сияния

К Новому году сотрудники сыктывкарской администрации решили купить световую инсталляцию и горки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Высота световой инсталляции будет составлять три метра, ширина - пять. Подобная инсталляция установлена на Стефановской площади. Торги будут проходить 30 октября. Пока планируют, что цена контракта будет составлять 631,7 тысяч рублей.