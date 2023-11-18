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Спецоперация на Украине унесла жизни гранометчика и пулеметчика из Коми

Спецоперация на Украине унесла жизни гранометчика и пулеметчика из Коми Фото: Владимир Уйба

В зоне СВО погибли двое жителей Коми. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Уйба.
Гранометчик Денис Степанов родом из Ухты, пулеметчик отделения морской пехоты Руслан Рочев - из села Визинга Сысольского района. Глава региона Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших. Имена героев останутся запечатленными в истории.

Ранее мы писали о том, что в зоне спецоперации погиб стрелок из Коми.

Также мы писали о том, что в Усть-Выме дедушка и бабушка погибшего на СВО бойца через суд "отобрали" выплату у его родителей. Инцидент произошел из-за выплаты в связи с гибелью военного.

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