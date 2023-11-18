Спецоперация на Украине унесла жизни гранометчика и пулеметчика из Коми

В зоне СВО погибли двое жителей Коми. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Уйба.

Гранометчик Денис Степанов родом из Ухты, пулеметчик отделения морской пехоты Руслан Рочев - из села Визинга Сысольского района. Глава региона Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших. Имена героев останутся запечатленными в истории.

Ранее мы писали о том, что в зоне спецоперации погиб стрелок из Коми.