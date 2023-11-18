Рэпер из Печоры выпустил новый альбом в мрачном трэп звучании

Рэпер из Печоры Mnogoznaal выпустил новый альбом. Он называется Mnogoznaal "Клуб Без Танцев". Об этом сообщает БНК. В альбом вошли 15 треков. Для Яндекс Музыки артист записал специальную делюкс версию альбома, дополненную интро и аутро. Выпущенный альбом реализован в грустном трэп звучании. Песни этого авльбома по исполнению похожи на другой релиз рэпера - "Гостиница Космос".

Mnogoznaal — российский рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры, Республика Коми. В настоящее время на странице артиста в Яндекс Музыке более 700 тысяч ежемесячных слушателей, он набрал почти 300 лайков.