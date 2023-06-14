Хедлайнером республиканского выпускного "Твои облака" станет певец ELMAN

14 июня в Комитете по молодежной политике Коми рассказали, кто станет главным хедлайнером республиканского выпускного в 2023 году.
Главным артистом вечера станет певец с псевдонимом ELMAN. Молодой музыкант известен песнями “Зари”, “С неба до земли” и “Черная любовь”.
Праздник начнется в 16 часов вечера с традиционного шествия выпускников. Затем на Стефановской площади Сыктывкара пройдет вручение дипломов лучшим выпускникам, а также молодежная программа "Молодежь, живи ярко!". Выступления местных артистов начнутся в 17:15, после чего на сцену выйдет хедлайнер вечера - ELMAN.
Ранее стало известно, что ежегодный республиканский студенческий выпускной переименовали: до этого он назывался “Облака”, а теперь — “Твои облака”. Главное событие для всех студентов региона пройдет 24 июня на Стефановской площади в День молодежи.