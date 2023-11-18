В Сыктывкаре сегодня будет облачно и снежно
- 08:35 18 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре 18 ноября, сегодня, синоптики обещают облачную погоду, солнце лишь изредка будет выглядывать из-за туч. Повалит небольшой снег. В дневные часы столбики термометров покажут -6...-8°С, в ночные часы -8...-10°С.
Метеорологи спрогнозировали, что на всей територии Коми сегодня будет идти снег. Утром и ночью в отдельных районах будет туманно. Местами будет наблюдаться гололедно-изморозевое отложение. Ночью температура будет варьироваться от -8 до 13°С, днем - от -5 до -10°С.
19 и 20 ноября в республике тоже будет идти снег. Ночью температура достигнет отметки -31°С, днем -23°С.
Ранее мы писали о том, что водителям и пешеходам советовали быть внимательными при движении по дорогам во время снегопада и гололеда.
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