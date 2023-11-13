Синоптики озвучили погоду в Сыктывкаре на сегодня

Стоит отметить, что температура воздуха снизится до отметки от -3 до -8 градусов Цельсия, а в отдельных местах даже до -9...-14С.

Жителей южных районов ждет мокрый, сильный снег и гололед. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 6 до 11 м/с, и днем порывы ветра местами достигнут 14 м/с. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 до -3 градусов Цельсия.