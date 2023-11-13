Синоптики озвучили погоду в Сыктывкаре на сегодня
- 09:00 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
13 ноября в Коми ожидается снегопад и сильный туман. Согласно прогнозу погоды от ЦГМС, скорость ветра усилится до 14 м/с. Предоставленные данные также свидетельствуют о скорости ветра от 4 до 9 м/с.
Стоит отметить, что температура воздуха снизится до отметки от -3 до -8 градусов Цельсия, а в отдельных местах даже до -9...-14С.
Жителей южных районов ждет мокрый, сильный снег и гололед. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 6 до 11 м/с, и днем порывы ветра местами достигнут 14 м/с. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 до -3 градусов Цельсия.
В городе Сыктывкаре также на 13 ноября прогнозируется сильный снег и ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов Цельсия, а днем ожидается от 0 до +2С.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при движении по дорогам во время снегопада и гололеда. Также следует помнить о наличии сильного тумана, который может значительно ухудшить видимость. Рекомендуется соблюдать скоростной режим и не пытаться нарушить правила дорожного движения.
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