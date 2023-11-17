Глава Коми предложил выдворять из страны мигрантов за нарушения
- 17 ноября 20:00
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- Олег Помидоров
Губернатор республики Владимир Уйба предложил ужесточить правила пребывания иммигрантов в РФ.
В рамках прошедшего первого организационного заседания совета при главе РК по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, глава Коми Владимир Уйба предложил ужесточить правила в отношении иммигрантов в России, которые нарушают российские нормы и правила и выдворять их вместе с их семьями.
Так, губернатор региона сообщил, что в иммиграционной политике страны необходимо провести изменения.
“Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса – это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации”, – сообщил Владимир Уйба.
Также на совет были вынесены вопросы по обсуждению и оформлению не только касательно иммиграции, но и насчет здравоохранения, образования, культуры, строительства и государственного управления. Сам совет руководствуется указом президента страны №809 “Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”.
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