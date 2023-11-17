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Глава Коми предложил выдворять из страны мигрантов за нарушения

Глава Коми предложил выдворять из страны мигрантов за нарушенияфото со страницы группы "Республика Коми"

Губернатор республики Владимир Уйба предложил ужесточить правила пребывания иммигрантов в РФ.

В рамках прошедшего первого организационного заседания совета при главе РК по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, глава Коми Владимир Уйба предложил ужесточить правила в отношении иммигрантов в России, которые нарушают российские нормы и правила и выдворять их вместе с их семьями.

Так, губернатор региона сообщил, что в иммиграционной политике страны необходимо провести изменения. 

“Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса – это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации”, – сообщил Владимир Уйба. 

Также на совет были вынесены вопросы по обсуждению и оформлению не только касательно иммиграции, но и насчет здравоохранения, образования, культуры, строительства и государственного управления. Сам совет руководствуется указом президента страны №809 “Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”.


 

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