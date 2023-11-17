Глава Коми предложил выдворять из страны мигрантов за нарушения

Губернатор республики Владимир Уйба предложил ужесточить правила пребывания иммигрантов в РФ.

В рамках прошедшего первого организационного заседания совета при главе РК по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, глава Коми Владимир Уйба предложил ужесточить правила в отношении иммигрантов в России, которые нарушают российские нормы и правила и выдворять их вместе с их семьями.

Так, губернатор региона сообщил, что в иммиграционной политике страны необходимо провести изменения.