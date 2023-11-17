В Сыктывкаре зажгут новогоднюю иллюминацию

В Сыктывкаре была определена дата включения новогодней иллюминации, и соответствующее постановление было подписано руководителем администрации города Коми, Владимиром Голдином.

Согласно этому документу, включение подсветки монумента трудовой славы запланировано на сегодняшний день, 17 ноября. Остальные новогодние огни будут зажжены с 11 декабря. За бесперебойной работой новогодней иллюминации будет отвечать МКП "Жилкомсервис". Они будут следить за тем, чтобы огни горели без сбоев и обеспечивали праздничную атмосферу в городе.



Напомним, новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. Согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.