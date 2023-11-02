Стало известно, сколько дней будут отдыхать жители Коми на новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

"В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", — отметила она.

Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.