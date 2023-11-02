Стало известно, сколько дней будут отдыхать жители Коми на новогодние праздники
- 16:00 2 ноября
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- Служба новостей
Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", — отметила она.
Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.
"Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства", — уточнила эксперт.
Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.
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