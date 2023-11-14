Очевидцы засняли на видео крупный пожар в Сыктывкаре

Очевидцы запечатлели на видео крупный пожар в Сыктывкаре. Как уточнили свидетели происшествия, вчера, 13 ноября, в районе 11 часов вечера загорелся частный дом по улице Серова. На место выехали пожарные, однако на момент прибытия экстренных служб от здания мало что осталось.

Очевидцы также обратили внимание на некого мужчину, что вывозил балоны газа подальше от возгорания. Вероятно горожанин хотел обезопасить себя от возможного взрыва в случае распространения огня на соседние здания.

Видео пожара смотрите в нашем телеграм-канале. Подробности выясняются.