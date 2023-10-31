В Коми пожар в квартире обернулся смертельной трагедией

Как сообщается в сводке ГУ МЧС по Коми, 30 октября случился пожар в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной, дом 11. Сигнал в пожарно-спасательную службу Усинска поступил в 20:45. На месте первые пожарно-спасательные подразделения были уже через четыре минуты.

В квартире обнаружено тело 46-летней женщины. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования, его площадь составила шесть квадратных метров.