В Коми пожар в квартире обернулся смертельной трагедией
- 13:00 31 октября
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- Служба новостей
Как сообщается в сводке ГУ МЧС по Коми, 30 октября случился пожар в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной, дом 11. Сигнал в пожарно-спасательную службу Усинска поступил в 20:45. На месте первые пожарно-спасательные подразделения были уже через четыре минуты.
В квартире обнаружено тело 46-летней женщины. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования, его площадь составила шесть квадратных метров.
ГУ МЧС по Коми напоминает: при чрезвычайной ситуации – незамедлительно звоните 01 со стационарного и 101 или 112 с мобильного.
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