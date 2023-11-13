В Коми увеличат выплаты малоимущим матерям
- 11:30 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми принято решение об увеличении пособий на приобретение продуктов питания для малообеспеченных кормящих матерей. Постановление правительства было принято по поручению лидера Республики Коми Владимира Уйбы.
Как говорится в сообщении Министерства труда, занятости и соцзащиты РК, размер пособия на приобретение продуктов питания будет увеличен с 703 до 1000 рублей в месяц.
Новая норма будет распространяться на правоотношения с 1 октября 2023 года. Таким образом, с ноября текущего года пособие будет выплачиваться в новом размере. Малообеспеченные кормящие матери, уже получающие данный вид государственной помощи, автоматически получат перерасчет за октябрь без необходимости обращения в соответствующие органы.
Увеличение пособия поможет облегчить финансовое положение малоимущих семей и обеспечить лучшие условия для детей. Покупка продуктов питания – неизбежная необходимость, особенно для малышей, требующих специального питания. Поэтому подобные меры поддержки малоимущих кормящих матерей являются важным шагом в направлении социальной защиты и благополучия семей.
Однако, помимо увеличения пособия, также требуется обеспечивать доступность качественных и недорогих продуктов питания на территории региона. Государству и региональным властям необходимо совместно работать над созданием условий для развития сети льготных магазинов и продовольственных рынков.
Такие меры будут способствовать сокращению социального неравенства и укреплению соцзащиты населения. Увеличение пособия для малоимущих кормящих матерей лишь один из шагов в достижении этой цели. Более детальные меры и программы должны быть разработаны и реализованы совместными усилиями всех заинтересованных сторон.
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