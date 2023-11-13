В Коми увеличат выплаты малоимущим матерям

Как говорится в сообщении Министерства труда, занятости и соцзащиты РК, размер пособия на приобретение продуктов питания будет увеличен с 703 до 1000 рублей в месяц.

Новая норма будет распространяться на правоотношения с 1 октября 2023 года. Таким образом, с ноября текущего года пособие будет выплачиваться в новом размере. Малообеспеченные кормящие матери, уже получающие данный вид государственной помощи, автоматически получат перерасчет за октябрь без необходимости обращения в соответствующие органы.