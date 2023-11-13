Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Спасенным коровам из вуктыльской фермы нашли нового хозяина

Спасенным коровам из вуктыльской фермы нашли нового хозяина Фото Ирины Гуляевой

Спасенным коровам из Вуктыла нашли нового хозяина. Они переедут в Княжпогостский район, сейчас решается вопрос перевозки, сообщает Комиинформ.

В настоящий момент активисты ищут транспорт. Потому пока остается неизвестным, возможно ли будет перевезти все поголовье сразу или транспортируют только часть скота.

Сейчас животные находятся под присмотром активистов: буренкам сменили рацион, включив в него каши, сухой комбикорм, вареные картофель и морковь, а также сено. Жизни и здоровью скота не угрожают голодная смерть и переохлаждение.

Напомним, ранее новость о голодной гибели коров в Вуктыле разлетелись по региональным СМИ. Владелец фермы, выигравший государственный грант на ведение хозяйства и получающий ежегодную финансовую поддержу от государства на содержание буренок, довел животных до истощения. В результате чего скончались несколько буренок. После огласки делом занялась прокуратура, а региональный Минсельхоз взял ситуацию под личный контроль.

...

  • 0

Популярное

Последние новости