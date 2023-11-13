Спасенным коровам из вуктыльской фермы нашли нового хозяина

Спасенным коровам из Вуктыла нашли нового хозяина. Они переедут в Княжпогостский район, сейчас решается вопрос перевозки, сообщает Комиинформ. В настоящий момент активисты ищут транспорт. Потому пока остается неизвестным, возможно ли будет перевезти все поголовье сразу или транспортируют только часть скота.

Сейчас животные находятся под присмотром активистов: буренкам сменили рацион, включив в него каши, сухой комбикорм, вареные картофель и морковь, а также сено. Жизни и здоровью скота не угрожают голодная смерть и переохлаждение.