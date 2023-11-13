Спасенным коровам из вуктыльской фермы нашли нового хозяина
- 07:00 13 ноября
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- Татьяна Зубова
Спасенным коровам из Вуктыла нашли нового хозяина. Они переедут в Княжпогостский район, сейчас решается вопрос перевозки, сообщает Комиинформ.
В настоящий момент активисты ищут транспорт. Потому пока остается неизвестным, возможно ли будет перевезти все поголовье сразу или транспортируют только часть скота.
Сейчас животные находятся под присмотром активистов: буренкам сменили рацион, включив в него каши, сухой комбикорм, вареные картофель и морковь, а также сено. Жизни и здоровью скота не угрожают голодная смерть и переохлаждение.
Напомним, ранее новость о голодной гибели коров в Вуктыле разлетелись по региональным СМИ. Владелец фермы, выигравший государственный грант на ведение хозяйства и получающий ежегодную финансовую поддержу от государства на содержание буренок, довел животных до истощения. В результате чего скончались несколько буренок. После огласки делом занялась прокуратура, а региональный Минсельхоз взял ситуацию под личный контроль.
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