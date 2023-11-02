В одном из городов Коми коровы умерли с голоду
- 20:30 2 ноября
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ранее в соцсетях появилось видео с погибшими животными из крестьянско-фермерского хозяйства.
Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, по факту гибели коров в крестьянско-фермерском хозяйстве Игоря Моисеева, в Вуктыл приезжали специалисты управления ветеринарии Коми.
Со 2 ноября на месте случившегося находится рабочая группа специалистов, в которую вошли представители управления ветеринарии, республиканского Минсельхоз и администрации Вуктыла. Группа привезла в хозяйство необходимые медикаменты и концентрированные корма для животных.
Исходя из первоначальной информации, животные погибли из-за истощения. Специалисты взяли пробы с трупов и направили их на исследования. Сейчас ситуация находится на контроле регионального Минсельхоза.
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