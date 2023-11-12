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Приставы Сосногорска передали в приют для животных крупы, макароны и корма

Приставы Сосногорска передали в приют для животных крупы, макароны и кормаФото УФССП по Коми

Приставы Сосногорска оказали помощь приюту для животных. Об этом сообщают в региональном УФССП. 

Приставы передали в приют 80 килограмм круп и макарон, а также корма. Пристав-исполнитель Руслан Медведчиков объяснил свое участие в акции тем, что у него у самого есть домашние животные. 

Всего в приюте обитает 40 кошек и 12 собак. Одна из сотрудниц УФССП забрала 9-месячного котенка из приюта себе домой. 

Ранее мы писали о том, что лошади, козы овцы и другие животные, находящиеся в сыктывкарском конном парке ждут от дачников овощи. Лошади будут рады яблокам и моркови, а козы - картошке и капусте. 

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