Приставы Сосногорска передали в приют для животных крупы, макароны и корма
- 14:15 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото УФССП по Коми
Приставы Сосногорска оказали помощь приюту для животных. Об этом сообщают в региональном УФССП.
Приставы передали в приют 80 килограмм круп и макарон, а также корма. Пристав-исполнитель Руслан Медведчиков объяснил свое участие в акции тем, что у него у самого есть домашние животные.
Всего в приюте обитает 40 кошек и 12 собак. Одна из сотрудниц УФССП забрала 9-месячного котенка из приюта себе домой.
Ранее мы писали о том, что лошади, козы овцы и другие животные, находящиеся в сыктывкарском конном парке ждут от дачников овощи. Лошади будут рады яблокам и моркови, а козы - картошке и капусте.
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