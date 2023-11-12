Приставы Сосногорска передали в приют для животных крупы, макароны и корма

Приставы Сосногорска оказали помощь приюту для животных. Об этом сообщают в региональном УФССП. Приставы передали в приют 80 килограмм круп и макарон, а также корма. Пристав-исполнитель Руслан Медведчиков объяснил свое участие в акции тем, что у него у самого есть домашние животные.

Всего в приюте обитает 40 кошек и 12 собак. Одна из сотрудниц УФССП забрала 9-месячного котенка из приюта себе домой.