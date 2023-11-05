Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Питомцы сыктывкарского конного парка готовы принять в дар от дачников морковь и яблоки

Питомцы сыктывкарского конного парка готовы принять в дар от дачников морковь и яблокиСкрин видео "Коми Гор"

Сыктывкарский конный центр примет в дар от дачников оставшийся урожай. Об этом сообщает "Коми Гор". 

Питомцы сыктывкарского конного центра "Аврора" ждут в подарок от горожан морковь, картошку и капусту. Всего в центре нассчитывается около 40 животных - это козы, овцы, кролики, верблюды и олень.  

Запасов корма на зиму хватает, животные нуждаются в овощах. Лошадям можно принести яблоки и морковь, козам - картофель и капусту.

Если вы хотите порадовать животных лакомствами в виде овощей, принесите их в центр, расположенный по адресу: улица Давпонская, 61.

Ранее мы писали о том, что сбежавшего из Финно-угорского этнопарка лося видели в местечке Чулиб. При встрече животное может быть опасно.

...

  • 0

Популярное

Последние новости