В Коми за неделю росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 11 единиц оружия
- 11:47 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото Росгвардии Коми
В Коми за прошедшую неделю росгвардейцы изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщают в региональном Управлении Росгвардии.
За прошедшую неделю еще выявлено 8 правонарушений в области оборота оружия. Всех нарушивших закон привлекли к административной ответственности.
В Управлении Росгвардии напоминают о том, что необходимо следить за за своим оружием, стараться не допускать его потери. Если кто-либо найдет утерянное оружие, оно может быть использовано в противоправных целях, привести к тяжким последствиям.
Всего было рассмотрено 356 заявлений, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельности.
Ранее мы писали о том, что ухтинца привлекли к ответственности за утерю оружия, оно утонуло в реке.
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