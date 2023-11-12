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В Коми за неделю росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 11 единиц оружия

В Коми за неделю росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 11 единиц оружияФото Росгвардии Коми

В Коми за прошедшую неделю росгвардейцы изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщают в региональном Управлении Росгвардии.

За прошедшую неделю еще выявлено 8 правонарушений в области оборота оружия. Всех нарушивших закон привлекли к административной ответственности. 

В Управлении Росгвардии напоминают о том, что необходимо следить за за своим оружием, стараться не допускать его потери. Если кто-либо найдет утерянное оружие, оно может быть использовано в противоправных целях, привести к тяжким последствиям.

Всего было рассмотрено 356 заявлений, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельности. 

Ранее мы писали о том, что ухтинца привлекли к ответственности за утерю оружия, оно утонуло в реке.

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