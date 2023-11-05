Жителя Ухты привлекли к ответственности за утерю оружия
- 16:30 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Коми
Ухтинца привлекли к ответственности за утерю оружия самообороны. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.
На прошлой неделе охотник, проживающий в Ухте, катался на лодке по реке. Его ружье выпало из лодки в воду и утонуло. По этому факту составлено 2 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.
Сотрудники Росгвадии по нашей республики напоминают о том, что за оружием обязательно нужно следить при его перевозке. Если оружие кто-то найдет и будет использовать, последствия будут тяжкими.
Ранее мы писали о том, что Росгвардия изъяла оружие у десяти жителей Коми.
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