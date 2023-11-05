Жителя Ухты привлекли к ответственности за утерю оружия

Ухтинца привлекли к ответственности за утерю оружия самообороны. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

На прошлой неделе охотник, проживающий в Ухте, катался на лодке по реке. Его ружье выпало из лодки в воду и утонуло. По этому факту составлено 2 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.