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Жителя Ухты привлекли к ответственности за утерю оружия

Жителя Ухты привлекли к ответственности за утерю оружия Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Коми

Ухтинца привлекли к ответственности за утерю оружия самообороны. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

На прошлой неделе охотник, проживающий в Ухте, катался на лодке по реке. Его ружье выпало из лодки в воду и утонуло. По этому факту составлено 2 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

Сотрудники Росгвадии по нашей республики напоминают о том, что за оружием обязательно нужно следить при его перевозке. Если оружие кто-то найдет и будет использовать, последствия будут тяжкими. 

Ранее мы писали о том, что Росгвардия изъяла оружие у десяти жителей Коми.

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