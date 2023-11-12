Синоптики спрогнозировали сыктывкарцам снег с дождем 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, синоптики прогнозируют в Сыктывкаре переменную облачность. Повалит снег, временами он будет с дождем. В дневные часы температура будет варьироваться от -1 до +1°С, в ночные - от -1 до -3°С.

Метеорологи обещают сегодня на всей территории Коми снежную погоду. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. И днем и ночью столбики термометров будут показывать +1...-4°С. На этих выходных погода спокойная и теплее обычного.