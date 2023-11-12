Синоптики спрогнозировали сыктывкарцам снег с дождем 12 ноября
- 09:40 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Сегодня, 12 ноября, синоптики прогнозируют в Сыктывкаре переменную облачность. Повалит снег, временами он будет с дождем. В дневные часы температура будет варьироваться от -1 до +1°С, в ночные - от -1 до -3°С.
Метеорологи обещают сегодня на всей территории Коми снежную погоду. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. И днем и ночью столбики термометров будут показывать +1...-4°С. На этих выходных погода спокойная и теплее обычного.
Ранее мы писали о том, что 11 ноября среднем температура в республике колебалась от 0 до -6°С. Днем столбики термометров показали жителям Коми значение в районе от минуса 6 до 0°С.
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