Какой будет погода в Коми 11 ноября
- 09:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В среднем температура в регионе будет колебаться в районе 0…-6 градусов по цельсию.
Так, в Коми днем столбики термометров покажут жителям региона значение в районе от минуса шести до нуля градусов.
Например, в столице Коми, Усть-Цильме, Троицко-Печорске и Объячево температура составит 0…-2 градуса по цельсию.
В Вуктыле, Печоре и Ухте температура составит -1…-3.
В Усинске синоптики прогнозируют температура -2…-4.
В Инте температура достигнет -3…-5.
Самая холодная температура ожидает воркутинцев. В Заполярье столбики термометров могут показать -4…-6.
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