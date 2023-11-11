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Какой будет погода в Коми 11 ноября

Какой будет погода в Коми 11 ноябряФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В среднем температура в регионе будет колебаться в районе 0…-6 градусов по цельсию.

Так, в Коми днем столбики термометров покажут жителям региона значение в районе от минуса шести до нуля градусов.

Например, в столице Коми, Усть-Цильме, Троицко-Печорске и Объячево температура составит 0…-2 градуса по цельсию.

В Вуктыле, Печоре и Ухте температура составит -1…-3.

В Усинске синоптики прогнозируют температура -2…-4.

В Инте температура достигнет -3…-5.

Самая холодная температура ожидает воркутинцев. В Заполярье столбики термометров могут показать -4…-6.
 

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