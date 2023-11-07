В Сыктывкаре стартовал музыкальный проект "Универвидение"

В этом году в Республике Коми стартовал XII Национальный музыкальный проект "Универвидение".

Церемония открытия состоялась на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, где талантливые вокалисты собрались, чтобы показать свое мастерство. Проект "Универвидение" уже много лет собирает под своим крылом самых ярких и перспективных музыкальных исполнителей страны. В этом году в нем примут участие 75 человек из 40 регионов России. Конкурентная борьба будет проходить до 12 ноября 2023 года, а затем будет объявлено имя победителя.

Участники проекта представят разнообразные музыкальные жанры и исполнительские техники. Для того, чтобы произвести впечатление на жюри и зрителей, они исполнят лучшие кавер-версии известных произведений или песни собственного сочинения. Организаторы проекта приложили максимум усилий, чтобы подготовить достойную площадку для творческого самовыражения участников.

Важно отметить, что проект "Универвидение" является частью программы поддержки и развития молодежного творчества под названием "Российская студенческая весна". Данная программа реализуется при поддержке Российского Союза Молодежи и исполняется в рамках престижного конкурса "Росмолодёжь. Гранты". Таким образом, молодым талантливым исполнителям открываются уникальные возможности для профессионального роста и продвижения своей музыкальной карьеры.

Поклонники музыки ждут с нетерпением начала состязания. Многие уже составили свои прогнозы о возможных фаворитах проекта. Сможет ли одержать победу участник из удаленного региона или же она достанется городским талантам? Ответ на этот вопрос станет известен уже скоро, когда участники "Универвидения" продемонстрируют свое искусство публике.

Тем временем, организаторы проекта продолжают работать над его успешной реализацией. Команда специалистов позаботилась об атмосфере захватывающих выступлений и приведении мероприятия к высокому профессиональному уровню. Огромные усилия были вложены в подготовку сцены и зала, чтобы создать максимально комфортные условия для участников и зрителей.