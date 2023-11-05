МЧС распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде и снеге в Коми
- 15:35 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Сотрудники МЧС сообщают о том, что 18 часов вчера 5 ноября до шести утра 6 ноября местами в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском и Печорском регионах ожидают сильные осадки в виде снега и ледяного дождя временами с ухудшением видимости до 500 метров и менее, а также гололедно-изморозевое отложение.
6 ноября с шести часов утра до 18 чсов вечера Интинский и Воркутинский районы накроет ледяной дождь, будет наблюдаться гололедно-изморозевое отложение.
МЧС предупреждает горожан о том, что им нужно быть осторожнее.
Ранее мы писали о том, что жители столицы Коми пожаловались на сильный гололед в городе. Сотрудники МЧС советовали не выбираться в леса, быть подальше от водных объектов. На улице они рекомендовали быть как можно меньше, а водителям быть внимательнее на дорогах.
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