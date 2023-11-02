Сыктывкарцы пожаловались на сильный гололед в городе
- 18:00 2 ноября
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- Олег Помидоров
Коммунальные службы столицы Коми уже начали борьбу со стихией.
2 ноября, первую половину дня в Сыктывкаре был дождь, после чего он начал активно превращаться в лед на дорогах и тротуара голода. Как сообщили в МКП “Дорожное хозяйство”, специалисты начали борьбу со стихией на улице.
Так, утром 2 ноября, коммунальные службы активно расчищали дороги и тротуары от выпавшего снега, после чего они начали наносить противогололедные материалы. Уже днем коммунальщикам пришлось обрабатывать дороги и тротуары песко-соляной смесью из-за прошедшего дождя.
Также, с проезжей части перестали сметать снежные массы в которых есть песко-соляная смесь, так как это может привести к образованию гололеда из-за низкой концентрации солей.
Однако читатели портала “Про Город Сыктывкар” сообщили, что вечером на дорогах и тротуарах столицы Коми начался “настоящий ад”. Некоторые люди жалуются на то, что начали поскальзываться на гололеде.
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