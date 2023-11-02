Сыктывкарцы пожаловались на сильный гололед в городе

Коммунальные службы столицы Коми уже начали борьбу со стихией. 2 ноября, первую половину дня в Сыктывкаре был дождь, после чего он начал активно превращаться в лед на дорогах и тротуара голода. Как сообщили в МКП “Дорожное хозяйство”, специалисты начали борьбу со стихией на улице.

Так, утром 2 ноября, коммунальные службы активно расчищали дороги и тротуары от выпавшего снега, после чего они начали наносить противогололедные материалы. Уже днем коммунальщикам пришлось обрабатывать дороги и тротуары песко-соляной смесью из-за прошедшего дождя.

Также, с проезжей части перестали сметать снежные массы в которых есть песко-соляная смесь, так как это может привести к образованию гололеда из-за низкой концентрации солей.