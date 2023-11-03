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В Ухте спасатели выезжали на разминирование бомбы в школе

В Ухте спасатели выезжали на разминирование бомбы в школеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

30 октября в аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС поступил сигнал о том, что в школе №15 поселка Ярега под Ухтой заложено взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб незамедлительно выехали на место. Территорию общеобразовательного учреждения оцепили. Спасатели и сотрудники спецслужб в течение нескольких часов обследовали здание, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

Днем позже в Ухте неизвестные прислали на электронную почту одного из торговых центров города сообщение и минировании. Здание полностью эвакуировали. Однако никаких взрывных средств при обследовании помещений не обнаружили.

Ранее еще один ложный вызов поступил на электронный адрес двух сыктывкарских школ. Здания также обследовали спасатели и спецслужбы. Образовательные учреждения оцепили, а работников школы эвакуировали.

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