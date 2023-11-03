В Ухте спасатели выезжали на разминирование бомбы в школе

30 октября в аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС поступил сигнал о том, что в школе №15 поселка Ярега под Ухтой заложено взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб незамедлительно выехали на место. Территорию общеобразовательного учреждения оцепили. Спасатели и сотрудники спецслужб в течение нескольких часов обследовали здание, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.