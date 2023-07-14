В Сыктывкаре эвакуировали сразу две школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Внутренних Дел по Республике Коми.

Как сообщили в ведомстве, в школы №21 и №25 поступили письма с угрозами минирования на электронную почту. К образовательным учреждениям оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Также отмечается, что из зданий эвакуировали 20 человек.