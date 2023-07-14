В Сыктывкаре эвакуировали сразу две школы
- 20:00 14 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре эвакуировали сразу две школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Внутренних Дел по Республике Коми.
Как сообщили в ведомстве, в школы №21 и №25 поступили письма с угрозами минирования на электронную почту. К образовательным учреждениям оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Также отмечается, что из зданий эвакуировали 20 человек.
В МВД по региону отметили, что полицейские не обнаружили опасные предметы.
Напомним, 5 июля в столице Коми эвакуировали пациентов и медперсонал из здания диагностического центра. Как сообщили в МВД по Сыктывкару, на электронную почту медучреждения поступило сообщение о неком подозрительном предмете.
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