В Ухте эвакуировали торговый центр
- 07:00 1 ноября
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- Татьяна Зубова
Вчера, 31 октября, в Ухте экстренно эвакуировали один из самых крупных торговых центров города. Об этом сообщили очевидцы. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.
По предварительным данным, причиной стало сообщение о минировании, которое неизвестные направили на электронную почту одного из магазинов ТЦ.
На место выехали полицейские и сотрудники оперативных служб для обследования здания. Подробности выясняются.
Напомним, ранее в столице Коми из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу два общеобразовательных учреждения. Речь идет о школах №21 и №25. Сообщения также поступали на электронную почту. Однако тогда при проверке зданий правоохранители не обнаружили никаких подозрительных предметов. В региональном МВД уточнили, что в момент ЧП в здании находились 20 человек, которые также были эвакуированы.
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