В Ухте эвакуировали торговый центр

Вчера, 31 октября, в Ухте экстренно эвакуировали один из самых крупных торговых центров города. Об этом сообщили очевидцы. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.

По предварительным данным, причиной стало сообщение о минировании, которое неизвестные направили на электронную почту одного из магазинов ТЦ.