В Минсельхозе Коми назвали срок появления на "Зеленецкой" новых цыплят

На птицефабрике в Коми были введены ограничения из-за выявленного случая птичьего гриппа, в результате чего несколько сотен тысяч птиц были уничтожены. Однако, после инкубации нового поголовья, предприятие планирует восстановить свою работу в полном объеме.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, принял участие в прямой линии на телеканале "Юрган", где сообщил о ситуации с птичьим гриппом в регионе. На данный момент ограничения действуют в городах Ухта и Сосногорск, а также на территории птицефабрики "Зеленецкая" в Сыктывдинском районе, где введен карантин.