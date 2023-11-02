В Минсельхозе Коми назвали срок появления на "Зеленецкой" новых цыплят
- 11:30 2 ноября
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- Служба новостей
На птицефабрике в Коми были введены ограничения из-за выявленного случая птичьего гриппа, в результате чего несколько сотен тысяч птиц были уничтожены. Однако, после инкубации нового поголовья, предприятие планирует восстановить свою работу в полном объеме.
Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, принял участие в прямой линии на телеканале "Юрган", где сообщил о ситуации с птичьим гриппом в регионе. На данный момент ограничения действуют в городах Ухта и Сосногорск, а также на территории птицефабрики "Зеленецкая" в Сыктывдинском районе, где введен карантин.
Министр отметил, что на птицефабрике была проведена обширная работа. Очаг заболевания удалось локализовать, и вся птица была уничтожена. В настоящее время проводятся работы по очистке и дезинфекции помещений, где содержались цыплята-бройлеры. Аналогичные работы уже завершаются в Ухте.
Ильдар Андарьянов подчеркнул, что на птицефабрике удалось сохранить маточное поголовье птиц. В декабре, после снятия карантина, планируется заложить яйца на инкубацию, и ожидается, что в конце декабря начнется заселение цыплят в откормочный блок. Работники птицефабрики временно находятся в отпуске, но они вернутся на свои места, когда начнется заселение птичников. Ожидается, что новая продукция будет доступна в феврале 2024 года.
Министр также отметил, что ранее в республике было зарегистрировано три очага птичьего гриппа среди чаек весной-летом. В этих случаях проводилась вакцинация домашней птицы, что позволило сохранить около 1,5 тысячи голов птицы.
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