В Сыктывкаре коммунальщики восстановили важную дорогу в мкр.Ручейный
- 12:50 23 октября
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- Елизавета Петрова
Фото МКП "Дорожное хозяйство"
Сыктывкарские коммунальщики восстановили важную дорогу в мкр.Ручейный. Об этом сооющает МКП "Дорожное хозяйство".
Дорогу отреставрировали над водопропускной трубой через речку Дырнос в микрорайоне Ручейный. С 20 октября движение по участку открыто на всю ширину проезжей части.
В октябре прошлого года работники предриятия вскрыли старое полотно и уложили новое дорожное покрытие. Специалисты отмечали, что работы были выполнены в срочном порядке, так как дорога была в аварийном состоянии. В этом году провели такие же строительные работы, как и в этом году.
Ранее мы писали о том, что сыктывкарцы вынуждены ходить по опасной дороге на Дырносских дачах. Граждане добиваются ремонта трассы год. Трасса становится с каждым годом только хуже.
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