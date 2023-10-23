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В Сыктывкаре коммунальщики восстановили важную дорогу в мкр.Ручейный

В Сыктывкаре коммунальщики восстановили важную дорогу в мкр.РучейныйФото МКП "Дорожное хозяйство"

Сыктывкарские коммунальщики восстановили важную дорогу в мкр.Ручейный. Об этом сооющает МКП "Дорожное хозяйство". 

Дорогу отреставрировали над водопропускной трубой через речку Дырнос в микрорайоне Ручейный. С 20 октября движение по участку открыто на всю ширину проезжей части.

В октябре прошлого года работники предриятия вскрыли старое полотно и уложили новое дорожное покрытие. Специалисты отмечали, что работы были выполнены в срочном порядке, так как дорога была в аварийном состоянии. В этом году провели такие же строительные работы, как и в этом году.

Ранее мы писали о том, что сыктывкарцы вынуждены ходить по опасной дороге на Дырносских дачах. Граждане добиваются ремонта трассы год. Трасса становится с каждым годом только хуже. 

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