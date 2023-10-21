Сыктывкарцы вынуждены ходить по опасной дороге и уже год добиваются ремонта трассы
- 10:29 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Скриншот видео "Народный фронт"
Ситуация с проездом на Дырносские дачи не улучшается. Жители жалуются на разбитую трассу и отсутствие тротуаров. “Народный фронт” снял видео о плачевном состоянии дороги.
В 2022 году поднимали вопрос о улучшении состояния дороги на Дырносских дачах. Трасса становится с каждым годом только хуже, а в период межсезонья “раскисает” на глазах. В январе 2023 года заключили контракт на капитальный ремонт, но через 4 месяца он был расторгнут.
“Все дороги разрушены, пешеходных дорожек нет. Ходим прямо по дороге, где идут машин. Особенно страшно ходить вечером и ехать на машине: не видно ни пешеходов, ни детей, ни животных, которые тоже бегают по дорогам ”, - жалуется председатель СНТ “Коммунальник-2”.
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