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Сыктывкарцы вынуждены ходить по опасной дороге и уже год добиваются ремонта трассы

Сыктывкарцы вынуждены ходить по опасной дороге и уже год добиваются ремонта трассыСкриншот видео "Народный фронт"

Ситуация с проездом на Дырносские дачи не улучшается. Жители жалуются на разбитую трассу и отсутствие тротуаров. “Народный фронт” снял видео о плачевном состоянии дороги.

В 2022 году поднимали вопрос о улучшении состояния дороги на Дырносских дачах. Трасса становится с каждым годом только хуже, а в период межсезонья “раскисает” на глазах. В январе 2023 года заключили контракт на капитальный ремонт, но через 4 месяца он был расторгнут.

“Все дороги разрушены, пешеходных дорожек нет. Ходим прямо по дороге, где идут машин. Особенно страшно ходить вечером и ехать на машине: не видно ни пешеходов, ни детей, ни животных, которые тоже бегают по дорогам ”, - жалуется председатель СНТ “Коммунальник-2”.

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