В Ухте девушка украла деньги с карты бывшего супруга
- 18 августа 14:12
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте женщина украла у бывшего мужа деньги. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
В июне 2023 года 29-летняя жительница Ухты пришла в гости к своему бывшему мужу. Они выпили и спустя какое-то время начали ссориться. Женщина призналась в измене, которая произошла во время брака. Ухтинец выгнал бывшую жену и лёг спать, а спустя два часа проснулся и увидел, что с его карты были переведены 2 тысячи на счёт женщины. Жительница Коми призналась в содеянном и заявила, что для неё это является “нормой”. Тогда экс-супруг обратился в полицию.
Ухтинку признали виновной в краже денег. Ей пришлось вернуть украденную сумму, а также суд оштрафовал её на 7 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
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