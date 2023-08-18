В Ухте девушка украла деньги с карты бывшего супруга

В Ухте женщина украла у бывшего мужа деньги. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

В июне 2023 года 29-летняя жительница Ухты пришла в гости к своему бывшему мужу. Они выпили и спустя какое-то время начали ссориться. Женщина призналась в измене, которая произошла во время брака. Ухтинец выгнал бывшую жену и лёг спать, а спустя два часа проснулся и увидел, что с его карты были переведены 2 тысячи на счёт женщины. Жительница Коми призналась в содеянном и заявила, что для неё это является “нормой”. Тогда экс-супруг обратился в полицию.