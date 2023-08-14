Тарифы на полеты по Коми увеличили

В Коми установили новые фиксированные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам региона Дмитрий Коротич.

Как отмечалось ранее, тарифы выросли среднем на 20%. Так например, по направлению Сыктывкар-Ухта и Печора-Воркута обновленный тариф составляет 2400 рублей вместо прежних 2000 рублей, по направлению Сыктывкар-Усинск - 4800 рублей вместо 4000 рублей. Самые высокие тарифы зафиксированы по направлению Сыктывкар-Воркута и обратно - 5400 рублей.