Тарифы на полеты по Коми увеличили
- 08:00 14 августа
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- Татьяна Зубова
В Коми установили новые фиксированные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам региона Дмитрий Коротич.
Как отмечалось ранее, тарифы выросли среднем на 20%. Так например, по направлению Сыктывкар-Ухта и Печора-Воркута обновленный тариф составляет 2400 рублей вместо прежних 2000 рублей, по направлению Сыктывкар-Усинск - 4800 рублей вместо 4000 рублей. Самые высокие тарифы зафиксированы по направлению Сыктывкар-Воркута и обратно - 5400 рублей.
Самолет Ми-8 совершает чаще рейсы между отдаленными селами региона. Так, тариф на перелет из Ижмы в Усть-Цильму составляет 1409 рублей, а из Усть-Цильмы в Нешабож 2599 рублей. Полный перечень тарифов опубликован на портале регионального Комитета по тарифам.
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