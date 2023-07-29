В Коми насмерть сбили лося

В Сосногорском районе водитель сбил лосиху и провёз её на крыше авто. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

28 июля 2023 года в 07: 30 в МЧС поступило сообщение о том, что на автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Renault Kaptur ехал по дороге Керки – р.Кабанты – Вис, на трассу выскочила лосиха, и автомобиль врезался в неё. Ещё 50 метров машина везла парнокопытное на крыше. Как выяснилось позже, животному было около 2, 5 лет, оно погибло на месте.