Стало известно о состоянии женщины, которая упала в траншею в Сыктывкаре
- 11:00 26 июля
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- Служба новостей
В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которая упала в траншею в столице Коми. Сейчас она находится в реанимации.
По информации ведомства, 84-летняя сыктывкарка все еще в тяжелом состоянии. Она по-прежнему без слознания. Существенной динамики не наблюдается. Прогнозы, по словам медиков, дать пока сложно.
Напомним, 24 июля спасатели выезжали на улицу Мира в Эжве, где 84-летняя женщина упала в траншею и не могла самостоятельно выбраться. Вместе с прибывшими медиками ее погрузили на жесткий щит и перенесли в машину скорой, после чего подключили к аппарату ИВЛ и увезли в Эжвинскую горбольницу
Сейчас а районе дома № 22/1 на улице Мира с 20 по 30 июля проводятся работы по замене участка трубопровода теплосети. Неизвестно, было ли ограждено место в момент происшествия. Случай разбирают следователи.
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