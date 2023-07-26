Стало известно о состоянии женщины, которая упала в траншею в Сыктывкаре

В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которая упала в траншею в столице Коми. Сейчас она находится в реанимации.

По информации ведомства, 84-летняя сыктывкарка все еще в тяжелом состоянии. Она по-прежнему без слознания. Существенной динамики не наблюдается. Прогнозы, по словам медиков, дать пока сложно.