В Сыктывкаре пожилая женщина упала в траншею и оказалась в реанимации
- 16:00 25 июля
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- Служба новостей
ГУ МЧС Коми
24 июля спасатели выезжали на улицу Мира в Эжве, где 84-летняя женщина упала в траншею и не могла самостоятельно выбраться.
Спасатели вместе с медиками вынесли пострадавшую на жестком щите и транспортировали ее в машину скорой помощи. Ее увезли в тяжелом состоянии на ИВЛ, госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Сейчас пациентка находится в реанимации, без сознания, состояние тяжелое.
По информации администрации Эжвы, в районе дома № 22/1 на улице Мира с 20 по 30 июля проводятся работы по замене участка трубопровода теплосети.
Причины падения женщины в траншею и был ли опасный участок огорожен в момент инцидента, не уточняется, сообщает БНК.
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