В Сыктывкаре пожилая женщина упала в траншею и оказалась в реанимации

24 июля спасатели выезжали на улицу Мира в Эжве, где 84-летняя женщина упала в траншею и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели вместе с медиками вынесли пострадавшую на жестком щите и транспортировали ее в машину скорой помощи. Ее увезли в тяжелом состоянии на ИВЛ, госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Сейчас пациентка находится в реанимации, без сознания, состояние тяжелое.