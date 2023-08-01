Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, мастер-классы и кино
- 17:06 1 августа
- 16+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 1 по 6 августа.
Музыкальные мероприятия
Акустическая программа “Рубеж”
- 4 августа
- Время: 19:00
- Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231,
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт классической музыки
- 5 августа
- Время: 20:00
- Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231,
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт Ascend To The Heavens
- 4 августа
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт COVER METAL PARTY VOL.2 — Верни мне 2007
- 5 августа
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “История в деталях”
- 6 августа
- Время: 12:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 50 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс по созданию броши из полимерной глины "Лесные ягоды"
- 3 августа
- Время: 17:00
- Адрес: галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-класс по рисованию "Бабочка на золотом фоне"
- 5 августа
- Время: 12:00
- Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
- Вход — 1300 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-класс по рисованию картины "Девушка с бокалом"
- 6 августа
- Время: 12:00
- Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
- Вход — 1200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 1-4 августа
- Время: 8:00-20:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Парад миниатюр”
- 1-6 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 150 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Выставка “Коды Курчатова”
- 1-6 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Спортивные мероприятия
Городские соревнования по стритболу
- 1 и 2 августа
- Время: 18:00
- Адрес: стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Другие мероприятия
Клуб разговорного английского языка
- 3 августа
- Время: 18:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 150 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Встреча киноклуба, обсуждение фильма “Сент-Анн” Рейн Верметт
- 4 августа
- Время: 18:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Йога принятия
- 5 августа
- Время: 18:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Чужак”, “Флэш”, “Кошмар”, “Кукла. Реинкарнация зла”, “Круче некуда”, “Кентавр”, “Гипнотик”, “Дыхание”, “Форсаж 10”, “Русалочка”, “Вызов”, “Рубеж выживания”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Кентавр”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Просто супер”, “Домовята. Навстречу приключениям”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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