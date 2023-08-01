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Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, мастер-классы и кино

Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, мастер-классы и киноФото "Центр спортивных мероприятий Сыктывкара"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 1 по 6 августа.

Музыкальные мероприятия

Акустическая программа “Рубеж”

  • 4 августа
  • Время: 19:00
  • Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231,
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт классической музыки

  • 5 августа
  • Время: 20:00
  • Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231,
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт Ascend To The Heavens

  • 4 августа
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт COVER METAL PARTY VOL.2 — Верни мне 2007

  • 5 августа
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Мастер-классы

Мастер-класс “История в деталях”

  • 6 августа 
  • Время: 12:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 50 рублей 
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс по созданию броши из полимерной глины "Лесные ягоды"

  • 3 августа
  • Время: 17:00
  • Адрес: галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс по рисованию "Бабочка на золотом фоне"

  • 5 августа 
  • Время: 12:00
  • Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
  • Вход — 1300 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс по рисованию картины "Девушка с бокалом"

  • 6 августа 
  • Время: 12:00 
  • Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
  • Вход — 1200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 1-4 августа
  • Время: 8:00-20:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Парад миниатюр”

  • 1-6 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 150 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Выставка “Коды Курчатова” 

  • 1-6 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Спортивные мероприятия

Городские соревнования по стритболу

  • 1 и 2 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Другие мероприятия

Клуб разговорного английского языка

  • 3 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 150 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Встреча киноклуба, обсуждение фильма “Сент-Анн” Рейн Верметт

  • 4 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Йога принятия

  • 5 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Чужак”, “Флэш”, “Кошмар”, “Кукла. Реинкарнация зла”,  “Круче некуда”, “Кентавр”, “Гипнотик”, “Дыхание”, “Форсаж 10”, “Русалочка”, “Вызов”, “Рубеж выживания”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Кентавр”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Просто супер”, “Домовята. Навстречу приключениям”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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