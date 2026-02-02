Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Наращенные ресницы больше не в тренде: теперь это считается дурным тоном - чем заменить

Наращенные ресницы больше не в тренде: теперь это считается дурным тоном - чем заменитьСоздано в Шедевруме

Помните те времена, когда пышные, нарощенные ресницы считались верхом гламура? Словно крылья бабочки, приклеенные к векам, они обещали мгновенный эффект "вау". Но, как и все тренды, эта мода постепенно сходит на нет. Сегодня в центре внимания - естественная красота, а нарощенные ресницы все чаще ассоциируются с чем-то устаревшим, даже немного комичным. Вместо "кукольного" взгляда, в моде сияющие здоровьем и ухоженные собственные ресницы.

Почему же "наращивание" теряет свои позиции? Причин несколько, и все они связаны с нашим меняющимся представлением о красоте.

  • Время – деньги, а ресницы – их жертва: Постоянные коррекции, походы в салон каждые 3-4 недели… Словно бесконечный круговорот, выкачивающий финансы и драгоценное время. Современная женщина ценит каждую минуту, а тратить ее на поддержание искусственной красоты – непозволительная роскошь.
  • "После": горечь разочарования: Часто после снятия нарощенных ресниц нас ждет неприятный сюрприз – ослабленные, ломкие и редкие собственные реснички. Как будто после долгой зимы, они требуют срочной "реанимации".
  • Свобода – главное: Активный образ жизни, спорт, путешествия… Разве можно совместить это с бережным отношением к хрупким искусственным ресницам? Море – табу, сауна – под запретом, сон лицом в подушку – мечта, оставшаяся в прошлом. Современная красота должна быть удобной и не сковывать движения.

Но что же делать, если хочется выразительный взгляд без ущерба для собственных ресниц? Салонные процедуры приходят на помощь!

  • Ламинирование ресниц: проснулась – и красавица! Эта процедура – настоящий хит. Она словно "перезагружает" ваши ресницы: придает им красивый изгиб, насыщенный цвет и питает изнутри. Представьте, вы просыпаетесь утром, а ваши ресницы уже выглядят как на обложке журнала. Эффект держится до двух месяцев – забудьте о туши!
  • Ботокс (кератиновое восстановление) для ресниц: строительный материал для красоты: Не пугайтесь названия! Это не уколы, а глубокий уход с помощью специальных сывороток. Они содержат кератин, витамины и аминокислоты, которые заполняют повреждения и укрепляют ресницы изнутри. После курса процедур реснички становятся более плотными, блестящими и здоровыми на вид. Словно после посещения спортзала, но только для ресниц!
  • Биозавивка: покорить гравитацию: Если ваши ресницы от природы прямые и "смотрят" вниз, биозавивка – ваш шанс! Эта процедура придает им стойкий, красивый изгиб на 6-8 недель! Ваши глаза кажутся больше и выразительнее – как будто вы всегда слегка удивлены.

Домашний уход – секрет успеха!

Салонные процедуры – это здорово, но не стоит забывать и о домашнем уходе. Он поможет поддержать результат и вернуть ресницам силу.

  • Сыворотки для роста ресниц: бустер для красоты: Выбирайте средства с проверенным составом: пантенол, биотин, пептиды, экстракты растений. Наносите сыворотку ежедневно по линии роста ресниц – словно рисуете тонкую подводку.
  • Масла для ресниц: бабушкин рецепт красоты: Касторовое, аргановое, миндальное… Натуральные масла – это кладезь полезных веществ. Наносите их на ресницы перед сном с помощью щеточки от старой туши.
  • Бережный демакияж: главное – не навреди! Забудьте о грубом трении ватным диском! Используйте мицеллярную воду, гидрофильное масло или молочко. Они бережно растворят даже самый стойкий макияж, не повреждая ресницы.

Макияж: расставляем акценты!

Современный макияж – это не килограммы косметики, а умение подчеркнуть свои достоинства.

  • Тушь с эффектом ламинирования: два в одном! Эта новинка создает эффект гладких, разделенных и подкрученных ресниц – словно после салонной процедуры. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть естественно и ухоженно.
  • Тонирование ресниц у бровиста: стойкий цвет без туши! Специальная краска с кератином окрашивает ресницы в насыщенный цвет, делая их визуально более плотными и густыми. Эффект сохраняется на несколько недель – забудьте о ежедневном нанесении туши!
  • Фокус на кожу и брови: красота в деталях! В тренде – сияющая кожа и ухоженные брови. На этом фоне даже слегка подкрашенные ресницы будут выглядеть безупречно.

Выбор процедуры и средств для ухода за ресницами зависит только от ваших целей и предпочтений. Ламинирование – если хотите забыть о туши, ботокс – если нужно восстановить поврежденные ресницы, биозавивка – если хотите придать им красивый изгиб. А если вы предпочитаете домашний уход и макияж, выбирайте качественную тушь, краску для ресниц и натуральные масла. Помните, что красота – это, прежде всего, здоровье и естественность.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+