Наращенные ресницы больше не в тренде: теперь это считается дурным тоном - чем заменить

Помните те времена, когда пышные, нарощенные ресницы считались верхом гламура? Словно крылья бабочки, приклеенные к векам, они обещали мгновенный эффект "вау". Но, как и все тренды, эта мода постепенно сходит на нет. Сегодня в центре внимания - естественная красота, а нарощенные ресницы все чаще ассоциируются с чем-то устаревшим, даже немного комичным. Вместо "кукольного" взгляда, в моде сияющие здоровьем и ухоженные собственные ресницы. Почему же "наращивание" теряет свои позиции? Причин несколько, и все они связаны с нашим меняющимся представлением о красоте.

Время – деньги, а ресницы – их жертва: Постоянные коррекции, походы в салон каждые 3-4 недели… Словно бесконечный круговорот, выкачивающий финансы и драгоценное время. Современная женщина ценит каждую минуту, а тратить ее на поддержание искусственной красоты – непозволительная роскошь.

Часто после снятия нарощенных ресниц нас ждет неприятный сюрприз – ослабленные, ломкие и редкие собственные реснички. Как будто после долгой зимы, они требуют срочной "реанимации".

Часто после снятия нарощенных ресниц нас ждет неприятный сюрприз – ослабленные, ломкие и редкие собственные реснички. Как будто после долгой зимы, они требуют срочной "реанимации". Свобода – главное: Активный образ жизни, спорт, путешествия… Разве можно совместить это с бережным отношением к хрупким искусственным ресницам? Море – табу, сауна – под запретом, сон лицом в подушку – мечта, оставшаяся в прошлом. Современная красота должна быть удобной и не сковывать движения. Но что же делать, если хочется выразительный взгляд без ущерба для собственных ресниц? Салонные процедуры приходят на помощь!