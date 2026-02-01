Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездить

Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездитьФото из архива "Про Города"

Кажется, в летописи российских железных дорог открывается новая глава, способная разрешить вечную дилемму между плацкартом и купе. РЖД представляет нечто доселе невиданное – индивидуальные спальные капсулы. Это не футуристическая фантазия и не экспериментальный образец, а полноценный формат размещения для тех, кто путешествует в одиночестве, ценит тишину и не готов переплачивать за спальные вагоны.

Что же такое капсула в российском исполнении?

Это не тесные "ячейки", напоминающие азиатские хостелы, а скорее – персональное мини-пространство, где можно отгородиться от внешнего мира и полноценно выспаться. Представьте, как астронавт погружается в свой отсек на космической станции – ощущение примерно то же, только на колесах.

Внутри:

Обособленная зона с эффективной шумоизоляцией, не просто символическая шторка. Это как находиться в звукозаписывающей студии, где слышно только тишину. Два типа освещения: приглушенный, расслабляющий вечерний свет и яркий, направленный для чтения. Больше не нужно выбирать между сном попутчиков и любимой книгой. Специальная ниша для ручной клади в ногах пассажира. Забудьте о борьбе за место на полке, здесь у каждой вещи – свое гнездышко. Увеличенная длина спального места – приятный бонус для высоких людей. Можно вытянуть ноги во всю длину и не упираться в стенку. Идея, безусловно, возникла под влиянием японских коллег, но прошла серьезную адаптацию. Российские расстояния куда больше, а ночные переезды – это полноценный отдых, а не кратковременная дремота.

Когда это станет реальностью?

Этот проект – не просто красивые картинки на презентации.

2026 год – появление первых вагонов нового габарита Т. Благодаря увеличенной ширине и длине, в них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. 2028 год – запуск первых капсульных вагонов на маршруты. Идея габарита Т была представлена еще в 2020 году, но тогда проект заморозили из-за проблем с инфраструктурой, производством и логистикой. Сейчас же в РЖД настроены оптимистично: процесс запущен.

Для кого это предназначено?

Новый формат не универсален, и в этом его преимущество.

Он идеально подойдет:

Путешественникам-одиночкам. Тем, кто ценит тишину, личное пространство и качественный сон. Капсула – это как собственный кокон, где можно отдохнуть от шума и суеты. Людям, не готовым платить за купе целиком, но уставшим от плацкартной жизни. Не подойдет:

Семьям с детьми. Большим компаниям. Тем, кто перевозит габаритный багаж. В чем важность этого нововведения?

Капсулы решают сразу две застарелые проблемы российских поездов:

Увеличение пространства для пассажиров. Больше никаких "ног в проходе" благодаря увеличенной длине полок. Отсутствие приватности. Капсула – это личное пространство, где можно побыть в одиночестве, не вступая в разговоры с попутчиками и не засыпая под чужие беседы. Если все пойдет по плану, уже через несколько лет ночные поездки перестанут быть изнурительным испытанием. Поезд превратится не только в средством передвижения, но и в комфортное место для полноценного отдыха.

И, возможно, извечный вопрос "купе или плацкарт?" уступит место более современному: капсула или по старинке?

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+