Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездить

Кажется, в летописи российских железных дорог открывается новая глава, способная разрешить вечную дилемму между плацкартом и купе. РЖД представляет нечто доселе невиданное – индивидуальные спальные капсулы. Это не футуристическая фантазия и не экспериментальный образец, а полноценный формат размещения для тех, кто путешествует в одиночестве, ценит тишину и не готов переплачивать за спальные вагоны.

Это не тесные "ячейки", напоминающие азиатские хостелы, а скорее – персональное мини-пространство, где можно отгородиться от внешнего мира и полноценно выспаться. Представьте, как астронавт погружается в свой отсек на космической станции – ощущение примерно то же, только на колесах.

Обособленная зона с эффективной шумоизоляцией, не просто символическая шторка. Это как находиться в звукозаписывающей студии, где слышно только тишину. Два типа освещения: приглушенный, расслабляющий вечерний свет и яркий, направленный для чтения. Больше не нужно выбирать между сном попутчиков и любимой книгой. Специальная ниша для ручной клади в ногах пассажира. Забудьте о борьбе за место на полке, здесь у каждой вещи – свое гнездышко. Увеличенная длина спального места – приятный бонус для высоких людей. Можно вытянуть ноги во всю длину и не упираться в стенку. Идея, безусловно, возникла под влиянием японских коллег, но прошла серьезную адаптацию. Российские расстояния куда больше, а ночные переезды – это полноценный отдых, а не кратковременная дремота.

Когда это станет реальностью?

Этот проект – не просто красивые картинки на презентации.

2026 год – появление первых вагонов нового габарита Т. Благодаря увеличенной ширине и длине, в них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. 2028 год – запуск первых капсульных вагонов на маршруты. Идея габарита Т была представлена еще в 2020 году, но тогда проект заморозили из-за проблем с инфраструктурой, производством и логистикой. Сейчас же в РЖД настроены оптимистично: процесс запущен.

Для кого это предназначено?

Новый формат не универсален, и в этом его преимущество.

Он идеально подойдет:

Путешественникам-одиночкам. Тем, кто ценит тишину, личное пространство и качественный сон. Капсула – это как собственный кокон, где можно отдохнуть от шума и суеты. Людям, не готовым платить за купе целиком, но уставшим от плацкартной жизни. Не подойдет:

Семьям с детьми. Большим компаниям. Тем, кто перевозит габаритный багаж. В чем важность этого нововведения?

Капсулы решают сразу две застарелые проблемы российских поездов:

Увеличение пространства для пассажиров. Больше никаких "ног в проходе" благодаря увеличенной длине полок. Отсутствие приватности. Капсула – это личное пространство, где можно побыть в одиночестве, не вступая в разговоры с попутчиками и не засыпая под чужие беседы. Если все пойдет по плану, уже через несколько лет ночные поездки перестанут быть изнурительным испытанием. Поезд превратится не только в средством передвижения, но и в комфортное место для полноценного отдыха.

И, возможно, извечный вопрос "купе или плацкарт?" уступит место более современному: капсула или по старинке?

