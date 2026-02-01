Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездить
- 00:00 2 февраля
- Служба новостей
Кажется, в летописи российских железных дорог открывается новая глава, способная разрешить вечную дилемму между плацкартом и купе. РЖД представляет нечто доселе невиданное – индивидуальные спальные капсулы. Это не футуристическая фантазия и не экспериментальный образец, а полноценный формат размещения для тех, кто путешествует в одиночестве, ценит тишину и не готов переплачивать за спальные вагоны.
Что же такое капсула в российском исполнении?
Это не тесные "ячейки", напоминающие азиатские хостелы, а скорее – персональное мини-пространство, где можно отгородиться от внешнего мира и полноценно выспаться. Представьте, как астронавт погружается в свой отсек на космической станции – ощущение примерно то же, только на колесах.
Внутри:
Обособленная зона с эффективной шумоизоляцией, не просто символическая шторка. Это как находиться в звукозаписывающей студии, где слышно только тишину. Два типа освещения: приглушенный, расслабляющий вечерний свет и яркий, направленный для чтения. Больше не нужно выбирать между сном попутчиков и любимой книгой. Специальная ниша для ручной клади в ногах пассажира. Забудьте о борьбе за место на полке, здесь у каждой вещи – свое гнездышко. Увеличенная длина спального места – приятный бонус для высоких людей. Можно вытянуть ноги во всю длину и не упираться в стенку. Идея, безусловно, возникла под влиянием японских коллег, но прошла серьезную адаптацию. Российские расстояния куда больше, а ночные переезды – это полноценный отдых, а не кратковременная дремота.
Когда это станет реальностью?
Этот проект – не просто красивые картинки на презентации.
2026 год – появление первых вагонов нового габарита Т. Благодаря увеличенной ширине и длине, в них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. 2028 год – запуск первых капсульных вагонов на маршруты. Идея габарита Т была представлена еще в 2020 году, но тогда проект заморозили из-за проблем с инфраструктурой, производством и логистикой. Сейчас же в РЖД настроены оптимистично: процесс запущен.
Для кого это предназначено?
Новый формат не универсален, и в этом его преимущество.
Он идеально подойдет:
Путешественникам-одиночкам. Тем, кто ценит тишину, личное пространство и качественный сон. Капсула – это как собственный кокон, где можно отдохнуть от шума и суеты. Людям, не готовым платить за купе целиком, но уставшим от плацкартной жизни. Не подойдет:
Семьям с детьми. Большим компаниям. Тем, кто перевозит габаритный багаж. В чем важность этого нововведения?
Капсулы решают сразу две застарелые проблемы российских поездов:
Увеличение пространства для пассажиров. Больше никаких "ног в проходе" благодаря увеличенной длине полок. Отсутствие приватности. Капсула – это личное пространство, где можно побыть в одиночестве, не вступая в разговоры с попутчиками и не засыпая под чужие беседы. Если все пойдет по плану, уже через несколько лет ночные поездки перестанут быть изнурительным испытанием. Поезд превратится не только в средством передвижения, но и в комфортное место для полноценного отдыха.
И, возможно, извечный вопрос "купе или плацкарт?" уступит место более современному: капсула или по старинке?
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей