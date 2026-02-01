Черенок пустит корни плотной щеткой: простое укоренение роз – гарантия результата 100%

Размножение роз черенками — процесс, который часто сопряжен с риском неудачи. Черенки могут загнить, засохнуть или просто не дать корней. Однако существуют натуральные методы, способные значительно повысить шансы на успех. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает использовать для этого обычный банан, превратив его в эффективный биостимулятор для укоренения.

Научное обоснование: почему банан работает как стимулятор роста корней

Секрет эффективности банана кроется в его уникальном биохимическом составе. Мякоть этого фрукта — это природный концентрат питательных веществ, оптимальных для старта развития корневой системы.