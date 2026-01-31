Личное открытие: самая роскошная деревня России, которая заслуживает вашего внимания

Демарино Пластовского района — это уникальный сплав природной идиллии и промышленного потенциала. С одной стороны — живописная пойма реки и бескрайние пашни, с другой — реликтовый Демаринский бор, ровесник ледникового периода. Но истинное богатство скрыто под ногами: геологи обнаружили здесь пласт урана в сотни тонн, а буквально по соседству ежегодно добывают около 7 тонн золота. Эта земля буквально источает ценность, создавая сюрреалистичный фон для деревенского быта.

В часе пути от Челябинска, там, где река Кабанка делает неторопливую петлю, затерялось поселение с двойной душой. Деревня Демарино — это место, где каждый квадратный метр земли пропитан контрастами. Она регулярно побеждает в конкурсах по благоустройству, вызывая у приезжего неоднозначную гамму чувств: от восхищения до щемящей грусти. Чтобы понять это место, нужно увидеть его слои, как срезы геологической породы.

История деревни — это роман о смене владельцев и идентичности. Изначально именуемая Кабанской, в 1776 году она на два года перешла во владение иностранного инженера Де Марина, чья фамилия так впечатлила жителей, что они увековечили её в названии. Но главный отпечаток на облик села нанес последний дореволюционный хозяин — Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, носивший титул «водочного короля Урала».

Он построил здесь мощный винокуренный завод, поставлявший фруктовые вина рабочим с ближайших золотых приисков. Для их же отдыха открыл кумысный санаторий. Свой досуг Козелл коротал в местном бору на охоте, а для успокоения совести возвёл церковь. После 1917 года его империя была национализирована, завод закрыли, а на месте помещичьего хозяйства возник колхоз-«миллионер» «Красный партизан», славившийся мясом и зерном.

Современность: между возрождением и забвением

Сегодня Демарино — это визуальное противоречие. С одной стороны, видна активная работа местной администрации: полная газификация, новые тротуары, освещение, ухоженная центральная улица и образцовый дом-победитель конкурса. Школа и детский сад содержатся в идеальном порядке, на их территории разбиты учебные огороды.

Экономическую жизнь поддерживают восемь крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, есть собственное сыроварное производство. Многие жители содержат личное подворье.

Но другая сторона реальности безжалостна. Рядом с ухоженными домами стоят покосившиеся избы, которые буквально подпирают палками. Настоящим символом запустения стал ветхий фельдшерско-акушерский пункт, который продолжает работать, несмотря на аварийное состояние. Медпункт, школа и руины — здесь всё существует в параллельной реальности.

Наследие, которое ищет хозяина: будущее винокуренного завода

Отдельная история — это полуразрушенный винокуренный завод Поклевского-Козелла. Несмотря на выгодное расположение у бора и реки, низкую цену и очевидный туристический потенциал, он годами не находит инвестора. Его корпуса медленно разрушаются, а территория используется как пастбище. Это место могло бы стать точкой притяжения для любителей исторического туризма, гастрономических фестивалей и экологического отдыха, но пока его судьба висит в воздухе.

Демарино — это не просто точка на карте. Это живая иллюстрация современной русской деревни, где упорная забота одних жителей борется с всеобщим забвением, где золото добывают в шаге от разрушающихся домов, а память о «водочном короле» хранят руины его завода. Это место, которое не оставляет равнодушным, заставляя задуматься о ценности наследия и хрупкости уклада, существующего на пороховой бочке из урана и золота.

