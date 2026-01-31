Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Личное открытие: самая роскошная деревня России, которая заслуживает вашего внимания

Личное открытие: самая роскошная деревня России, которая заслуживает вашего вниманияpxhere.com

В часе пути от Челябинска, там, где река Кабанка делает неторопливую петлю, затерялось поселение с двойной душой. Деревня Демарино — это место, где каждый квадратный метр земли пропитан контрастами. Она регулярно побеждает в конкурсах по благоустройству, вызывая у приезжего неоднозначную гамму чувств: от восхищения до щемящей грусти. Чтобы понять это место, нужно увидеть его слои, как срезы геологической породы.

Местоположение: между раем и кладовой

Демарино Пластовского района — это уникальный сплав природной идиллии и промышленного потенциала. С одной стороны — живописная пойма реки и бескрайние пашни, с другой — реликтовый Демаринский бор, ровесник ледникового периода. Но истинное богатство скрыто под ногами: геологи обнаружили здесь пласт урана в сотни тонн, а буквально по соседству ежегодно добывают около 7 тонн золота. Эта земля буквально источает ценность, создавая сюрреалистичный фон для деревенского быта.

Исторические слои: от «Кабанского» до «водочного короля»

История деревни — это роман о смене владельцев и идентичности. Изначально именуемая Кабанской, в 1776 году она на два года перешла во владение иностранного инженера Де Марина, чья фамилия так впечатлила жителей, что они увековечили её в названии. Но главный отпечаток на облик села нанес последний дореволюционный хозяин — Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, носивший титул «водочного короля Урала».

Он построил здесь мощный винокуренный завод, поставлявший фруктовые вина рабочим с ближайших золотых приисков. Для их же отдыха открыл кумысный санаторий. Свой досуг Козелл коротал в местном бору на охоте, а для успокоения совести возвёл церковь. После 1917 года его империя была национализирована, завод закрыли, а на месте помещичьего хозяйства возник колхоз-«миллионер» «Красный партизан», славившийся мясом и зерном.

Современность: между возрождением и забвением

Сегодня Демарино — это визуальное противоречие. С одной стороны, видна активная работа местной администрации: полная газификация, новые тротуары, освещение, ухоженная центральная улица и образцовый дом-победитель конкурса. Школа и детский сад содержатся в идеальном порядке, на их территории разбиты учебные огороды.

Экономическую жизнь поддерживают восемь крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, есть собственное сыроварное производство. Многие жители содержат личное подворье.

Но другая сторона реальности безжалостна. Рядом с ухоженными домами стоят покосившиеся избы, которые буквально подпирают палками. Настоящим символом запустения стал ветхий фельдшерско-акушерский пункт, который продолжает работать, несмотря на аварийное состояние. Медпункт, школа и руины — здесь всё существует в параллельной реальности.

Наследие, которое ищет хозяина: будущее винокуренного завода

Отдельная история — это полуразрушенный винокуренный завод Поклевского-Козелла. Несмотря на выгодное расположение у бора и реки, низкую цену и очевидный туристический потенциал, он годами не находит инвестора. Его корпуса медленно разрушаются, а территория используется как пастбище. Это место могло бы стать точкой притяжения для любителей исторического туризма, гастрономических фестивалей и экологического отдыха, но пока его судьба висит в воздухе.

Демарино — это не просто точка на карте. Это живая иллюстрация современной русской деревни, где упорная забота одних жителей борется с всеобщим забвением, где золото добывают в шаге от разрушающихся домов, а память о «водочном короле» хранят руины его завода. Это место, которое не оставляет равнодушным, заставляя задуматься о ценности наследия и хрупкости уклада, существующего на пороховой бочке из урана и золота.

Ранее мы писали Переехали жить в деревню. Мечтали о своих яйцах и молоке. Через год держим три курицы и покупаем всё в магазине и 5 самых больших деревень мира — и все в России

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+