Кладем на дно ёмкости это – и рассада толщиной с мизинец: не мусор, а сокровище

Путь к обильному урожаю начинается с сильной, здоровой рассады. В поисках экологичных и эффективных решений многие огородники отказываются от сложных химических коктейлей в пользу простых, проверенных средств, которые всегда под рукой. Одним из таких неожиданных, но действенных помощников является обычная банановая кожура. Этот «мусор», который мы привыкли выбрасывать, содержит комплекс веществ, способных дать молодым сеянцам отличный старт.

Почему именно банановая кожура: скрытый потенциал отходов

Основная ценность кожуры банана для растений заключается в её минеральном составе. В процессе роста плод накапливает в своей оболочке значительное количество калия, фосфора, магния и кальция.