Скупаю соду пачками и жарю на сковороде: совет сантехника решил старую проблему за копейки

Идея обжаривать обычную пищевую соду на сухой сковороде может показаться странным кулинарным ритуалом. Однако этот простой метод, о котором говорят многие опытные хозяйки, — это не рецепт, а эффективное решение для одной из самых частых бытовых проблем. Он превращает знакомый каждому белый порошок в более мощное средство, способное справиться с засором в раковине без агрессивной химии и вызова сантехника.

Наука процесса: что происходит с содой при нагревании

Пищевая сода (бикарбонат натрия) при термической обработке претерпевает химическое изменение. Нагреваясь до температуры выше 60°C, она постепенно теряет углекислый газ и воду, превращаясь в кальцинированную соду (карбонат натрия). Это вещество обладает более выраженными щелочными и чистящими свойствами. Оно активнее взаимодействует с жировыми отложениями и органическими остатками, которые чаще всего и образуют пробку в сифоне. По сути, вы самостоятельно и безопасно создаете сильнодействующее средство из доступного продукта.