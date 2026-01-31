Почему стаканы и чашки нужно хранить донышком вверх: запомните на всю жизнь

freepik.com

Откройте любой кухонный шкаф, и вы наверняка увидите знакомую картину: чашки, кружки, стаканы – стройными рядами, дном кверху. Почему так повелось? Это не просто привычка, а целый пласт бытовой культуры, замешанный на практичности и отголосках старинных верований. "Бабушка всегда так делала, отгоняя злых духов и привлекая удачу", – вспоминают многие. Современный скептик, возможно, усмехнется, но и в этом "поверье" есть своя рациональная сторона.

Практичная сторона переворота: чистота, порядок, никаких компромиссов