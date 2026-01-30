Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с января 2026 года

Фото из архива "Про Города"

Ежемесячные счета за коммуналку в России всегда приходили как по часам, словно надежный тик-так часов в тихой комнате. Но с приходом 2026 года этот ритм слегка сбился, принеся свежие правила для оплаты и передачи данных со счетчиков. Давайте разберемся, что уже поменялось в январе и какие глобальные сдвиги ждут всех с марта – это поможет вам избежать путаницы и штрафов в повседневной жизни. Январские хитрости: переносы из-за праздников и региональных особенностей В начале года многие, кто любит разбираться с платежами сразу, столкнулись с небольшим сюрпризом. За декабрь 2025-го нужно было оплатить не позже 12 января 2026-го. Почему? Потому что стандартный дедлайн – 10 января – выпал на субботу, и по закону его автоматически сдвинули на следующий рабочий день. Представьте: вы планируете бюджет на неделю вперед, а тут – неожиданный буфер в два дня, как подушка безопасности для тех, кто занят работой или семейными делами.

Еще интереснее оказалась ситуация с показаниями счетчиков за декабрь в отдельных регионах. Юрист по жилищному праву Елена Кузнецова подчеркивает: без единого федерального графика для квитанций местные управляющие компании получили свободу корректировать даты. В Московской области, например, данные собирали не в привычные 20–25 декабря, а аж с 14 по 17-е. В итоге некоторые москвичи увидели счета еще до елки и салата оливье – прямо в разгар предпраздничной суеты. Это как если бы ваш будильник зазвонил на час раньше: непривычно, но учит осторожности. Теперь старые шаблоны не работают – звоните в свою УК или проверяйте личный кабинет на Госуслугах, чтобы не пропустить актуальные сроки. Такой подход сэкономит нервы и время, особенно если вы живете в большом городе с плотным графиком.