Почти каждый владелец смартфона сталкивался с назойливыми телефонными атаками от мошенников или рекламных агентов, предлагающих кредиты и банковские карты. Эта проблема не обошла стороной и меня, как блогера, вынужденного указывать свой номер на различных платформах и в финансовых учреждениях. К сожалению, нет никакой гарантии, что номер не окажется в чьей-то базе данных, и вот уже звонки обрушиваются по несколько раз в день с предложениями, в которых нет ни малейшей необходимости.

Особенно неприятно, когда подобные вторжения нарушают покой во время рыбалки, когда сидишь в лодке, покачиваясь на волнах в ожидании поклевки. Раньше я использовал несколько сим-карт, предназначенных для разных целей, но это не всегда помогало, так как на основной номер постоянно звонили навязчивые "предлагаторы". И тут становится сложно различить, кто звонит: мошенник или курьер с доставкой долгожданной посылки.

В связи с этим, делюсь проверенными методами борьбы с телефонными злоумышленниками, которые помогают сохранять спокойствие и беречь нервы.

Способ 1: Работает с переменным успехом – блокировка по географическому признаку

Этот метод не дает стопроцентной защиты, но я все равно его использую. Многие смартфоны сегодня способны определять регион, откуда поступает входящий вызов. Если высвечивается, например, "Магаданская область", а у меня там нет ни родных, ни знакомых, я немедленно добавляю номер в "черный список" и блокирую его. Разумеется, это не панацея, так как злоумышленники оперативно меняют последние цифры номеров и продолжают свои атаки. Но я не отчаиваюсь – блокирую их беспощадно!

Способ 2: "Минуточку, сейчас выйду в тихое место…" – проверка на выносливость

Иногда звонки поступают непрерывным потоком, и нет времени выяснять, что это за номер и читать отзывы в интернете. Поднимаешь трубку, а там тебе пытаются что-то навязать или получить доступ к данным банковских карт. В этом случае я сразу же прошу подождать "одну секундочку", пока выйду в тихое место, чтобы ответить.

Главное – не прерывать вызов, а просто убрать телефон в сторону. Терпение у мошенников, как правило, быстро заканчивается. Самый стойкий "товарищ" продержался целых пять минут. Обычно, одной-двух минут тишины без ответа для них оказывается достаточно. Если этот номер появляется вновь, без раздумий отправляю его в спам и блокирую.

А если в этот момент нахожусь за компьютером, чтобы не дать "товарищам" заскучать в ожидании, могу включить в телефонную линию запись выступления Жириновского тридцатилетней давности, или старинные песнопения на коми-пермятском языке, или что-нибудь на суахили!

Способ 3: Злой "полковник" – жестко, но результативно

Этот метод – мой любимый! Если у меня хорошее настроение, я могу и поразвлекаться с мошенниками. Но когда звонит незнакомый номер, а я не в духе, то поднимаю трубку и громко говорю: "Московский уголовный розыск, что вы хотели? Говорите кратко и ясно, у меня совещание!".

Если это реальный звонок из службы доставки или звонят знакомые с незнакомого номера, это быстро выясняется в процессе разговора. Но, как правило, мошенники сразу же бросают трубку и больше (с этого конкретного номера) не звонят!

Дополнительные рекомендации, чтобы не стать жертвой злоумышленников:

Предложите звонящему представиться и сообщить личные данные сотрудника банка, чтобы вы могли перезвонить позже, проверив информацию о нем.

Предупредите, что хотите включить запись разговора.

Но самый лучший вариант – полностью игнорировать сомнительные звонки. Если у вас есть кредиты или банковские карты, будьте уверены, вам перезвонят еще не раз и даже найдут лично. Поэтому не стоит тратить время на подобные звонки.

Заключение: Оставайтесь бдительными и не позволяйте себя обмануть!

К сожалению, на данный момент не существует способа, который бы на 100% избавил от нежелательных вызовов. Невозможно заблокировать абсолютно все номера, к тому же есть риск случайно пропустить важный звонок с незнакомого номера. Но существенно сократить их количество вполне реально! Я поделился личным опытом, а если у вас есть собственные методы, делитесь ими в комментариях! Возможно, ваш опыт поможет другим людям.

Желаю всем добра и позитивных эмоций в жизни! Нервы – это наше здоровье. Берегите себя и подписывайтесь на мой блог, где делюсь накопленным жизненным опытом.

Рекомендация эксперта: Для максимальной защиты от телефонных мошеннических схем, советую установить на смартфон приложение-определитель номера с функцией автоматической блокировки нежелательных вызовов. Подобные приложения используют базу данных уже известных мошеннических номеров и автоматически блокируют их, экономя ваше время и нервы. Также, регулярно обновляйте список заблокированных номеров, добавляя новые номера, с которых поступают подозрительные вызовы. Помните, внимательность и использование современных технологий – надежная защита от манипуляций по телефону!

