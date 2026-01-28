Да, можно отдавать ненужную старую одежду другим людям, но я предпочитаю ее просто выкидывать

Было время, когда я боролась с ленью, разбирая гардероб и сортируя его на категории: "можно продать", "отдать нуждающимся", "только выбросить", "оставлю, чтобы носить". Сейчас мой разбор сводится к трём категориям, словно упростился до минимализма. Пункт "отдать" исчез. Расскажу, почему так произошло.

Я признаю: с точки зрения разумного потребления, заботы о планете и помощи другим, моё стремление просто выбросить вещи – это своего рода грех. Но кто из нас без изъяна?

Вещи нужно выстирать, вывести пятна, замаскировать дефекты (а у бывших в употреблении вещей они почти всегда есть), отпарить, сфотографировать, словно готовить их для обложки журнала. Затем нужно хранить их, пока не найдётся "счастливый обладатель". А с этими "обладателями" нужно вести переписку (подчас весьма утомительную, люди ведь разные), согласовывать время и место встречи, подстраиваясь друг под друга. Представьте, что каждый раз договариваетесь о сделке с потенциальным покупателем, но без намека на выгоду.

Если в распоряжении много свободного времени и огромное желание помогать обществу, тогда – почему бы и нет? Раньше я находила в себе силы и время на это. Но в последние пару лет мои энергетические ресурсы оскудели, как родник в засуху. И как только представляю, что нужно будет заниматься всем этим, рука сама тянется к пакету, чтобы за пять минут снести вещи к мусорному контейнеру. Кстати, их там можно аккуратно развесить, а не просто бросать в бак, – это тоже своего рода помощь, пусть и немного "ленивая".

В моем городе, к сожалению, нет модных контейнеров для приёма ненужной одежды. А я считаю, что это оптимальный способ избавиться от вещей экологично и с пользой для других.

Неблагодарность: когда добрые дела оборачиваются головной болью

Я не жду похвал и шоколадок, но порой бескорыстная помощь превращается в настоящий треш и испытание для нервов. Бывали случаи, когда люди приезжали за пакетом вещей и настойчиво просили показать "что-нибудь ещё". А потом еще долго писали в личку с вопросами: "А точно больше ничего нет? Может, ботиночки найдутся? А пуховик нам не посмотрите бесплатно?". Это напоминает назойливых попрошаек, требующих всё больше и больше.

Или ещё моя любимая категория "принимающих" – это "привезите в мой район, к вам ехать неудобно". Когда отвечаешь, что, к сожалению, максимум, что могу предложить, это за их счёт вызвать такси и отправить пакет с водителем, начинается буря возмущения. Дескать, "вы же даром отдаете, а я забираю. Значит, вы и должны организовать мне доставку, раз даром. Обманщица!". Это как потребовать от ресторана бесплатную доставку, аргументируя это тем, что вам сделали скидку.

Конечно, нормальных людей, которые приезжали вовремя, забирали вещи с благодарностью, было гораздо больше. Но вот такие экземпляры запоминаются лучше, потому что на них тратишь свои нервы. А оно мне надо? Разве у меня мало других поводов для стресса?

Новый подход к расхламлению: точечный удар по ненужным вещам

Раньше я разбирала гардероб целиком, раскладывая вещи по кучкам, словно собирая пазл. Но со временем поняла, что это отнимает слишком много сил и не приносит удовольствия. Теперь я избавляюсь от ненужного точечно. Надела футболку и заметила, что аппликация начала трескаться – в мусор её. Примеряю юбки к блузке и понимаю, что одна из них мне уже мала – до свидания. Достаю брюки и понимаю, что просто не хочу их больше носить. Просто выбрасываю.

Такой подход мне намного ближе и экономит кучу времени. Но для сбора пакетов вещей на благотворительность такая тактика, конечно, неудобна. Вряд ли кто-то захочет ехать за одной юбкой. А собирать ненужные вещи "впрок", чтобы потом когда-нибудь отдать, я больше не хочу. Поэтому да, я просто выбрасываю их, здесь и сейчас. Пусть мой поступок и не идеален, зато он экономит мои силы и нервы, пишет автор дзен-канала

