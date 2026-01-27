Логотип новостного портала Прогород
Шарлотку больше не пеку: мамин яблочный пирог в разы вкуснее — и без тонны грязной посуды

Шарлотку больше не пеку: мамин яблочный пирог в разы вкуснее — и без тонны грязной посудыСоздано в Шедевруме

Не называйте его шарлоткой, он достоин большего! У этого яблочного чуда нежная, влажная текстура, буквально тающая во рту. Это не просто пирог, это воспоминание о маминой заботе, воплощенное в простых ингредиентах и незатейливом процессе. Этот пирог стал моим фаворитом, оставив классическую шарлотку далеко позади. Забудьте о горе грязной посуды, этот рецепт – воплощение простоты и вкуса.

Мамин яблочный пирог: рецепт, который покорит ваше сердце (и избавит от лишней работы)

Ингредиенты:

  • Яблоки с кислинкой (антоновка – идеальный выбор) – 4-5 шт.
  • Мука пшеничная – 2 стакана (320 г)
  • Сахар – 1 стакан (200 г)
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – ½ стакана (125 мл)
  • Сода пищевая – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – для смазывания формы, как холст перед шедевром.

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 200°C, словно кузницу для создания кулинарного волшебства. Форму для выпечки (диаметром 22-24 см) щедро смазываем сливочным маслом. Это как создание защитного барьера, чтобы пирогу было комфортно.
  2. В просторной миске, словно на арене цирка, яйца и сахар встречаются с венчиком. Взбиваем их до легкой пены, словно морская волна, и полного растворения крупинок сахара. Сахар должен раствориться полностью.
  3. В яичную "волну" вливаем половину стакана молока комнатной температуры и тщательно перемешиваем. Молоко придаст пирогу мягкость.
  4. Представьте, что мука – это снег. Просеиваем ее прямо в миску, добавляем чайную ложку соды – и никаких гашений уксусом! Секрет в том, что сода проявит свою магию в тесте, вступая в реакцию с кислотой яблок.
  5. Быстро замешиваем тесто. Оно должно быть по консистенции как густая сметана. Словно лава, тесто начнёт пузыриться – это хороший знак, значит, процесс пошел.
  6. Яблоки – главные герои этого пирога. Моем их, очищаем от кожуры, удаляем сердцевину с косточками (будто освобождаем от всего лишнего) и нарезаем тонкими дольками или небольшими кубиками.
  7. Выливаем в форму половину подготовленного теста и равномерно распределяем. Это как фундамент для будущего шедевра.
  8. Выкладываем все нарезанные яблоки – как сокровища на карту. Заливаем их оставшимся тестом. Оно густое, и его нужно аккуратно распределить ложкой по яблокам.
  9. Отправляем форму в разогретую духовку. Сначала выпекаем 20 минут при высокой температуре (200°C), словно даём пирогу стартовый импульс. Затем убавляем температуру до 180°C и выпекаем еще 10-15 минут до золотисто-коричневой корочки, будто доводим до совершенства. Проверяем готовность пирога деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог готов.
  10. Даем пирогу полностью остыть в форме. Это важно, чтобы он лучше держал форму при нарезке, подобно тому, как застывает лава.
  11. Переворачиваем на блюдо и наслаждаемся!

Этот "не шарлотка" станет вашим любимым десертом, поверьте. Он такой простой в приготовлении и такой невероятно вкусный, что вы захотите печь его снова и снова.

