Сода не нужна: инженер назвал 2 средства для очистки выгребной ямы без откачки — эффект просто поражает, обязан знать каждый

Загородный дом – это оазис умиротворения, но со своими особенностями. Одна из них – уход за выгребной ямой. Это как поддержание сада – требует внимания и своевременных действий. Забыть про это – все равно, что не поливать цветы.

Евгений Телков, инженер и руководитель компании, специализирующейся на септиках, предлагает интересный способ решения этой проблемы: использовать живые бактерии. Это как завести маленьких помощников, которые трудятся, пока вы отдыхаете.

Эти бактерии – настоящие мастера переработки. Они превращают содержимое канализации в минеральные компоненты, углекислый газ и воду. Это как алхимия в современном исполнении. Оставшийся осадок можно использовать как удобрение для растений. Это как замкнутый цикл в природе – ничего не пропадает зря.

На рынке есть разные средства с такими бактериями. Например, "Sanfor Bio-активатор". В его составе – почвенные бактерии, безопасные для окружающей среды. Представьте, это как армия маленьких санитаров, которые следят за порядком в вашем септике. "Sanfor Bio-активатор" очищает септические системы и устраняет неприятные запахи. Примерно 30% его состава – пшеничные отруби. Это как пища для бактерий, обеспечивающая их энергией для работы.

Еще один вариант – "Биосепт". Это средство подходит для разных очистных сооружений. Бактерии в его составе быстро разлагают органику, включая фекалии, мыло и жир. Это как если бы вы создали миниатюрную очистную станцию у себя на участке. Использовать "Биосепт" очень просто – нужно просто засыпать его согласно инструкции. Это как засеять поле – легко и быстро.

