Сода не нужна: инженер назвал 2 средства для очистки выгребной ямы без откачки — эффект просто поражает, обязан знать каждый

Загородный дом – это оазис умиротворения, но со своими особенностями. Одна из них – уход за выгребной ямой. Это как поддержание сада – требует внимания и своевременных действий. Забыть про это – все равно, что не поливать цветы.

Евгений Телков, инженер и руководитель компании, специализирующейся на септиках, предлагает интересный способ решения этой проблемы: использовать живые бактерии. Это как завести маленьких помощников, которые трудятся, пока вы отдыхаете.