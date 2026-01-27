Кидаю 3 кусочка в чайник — и накипь пропадает моментально: лайфхак безопасен для здоровья и прибора

Накипь в чайнике – это не просто некрасиво, это как ржавчина на любимом автомобиле. И кому понравится пить чай, зная, что в нем плавают крошечные кусочки этой самой накипи? К тому же, она ощутимо влияет на вкус воды, делая его каким-то плоским и безжизненным. И, конечно, чайник, заросший накипью, прослужит гораздо меньше – как двигатель, работающий на плохом бензине.

Многие хозяйки по старинке хватаются за уксус, чтобы отчистить чайник от этой напасти. Но давайте будем честными, уксус – это как чистка зубов наждачной бумагой. Да, вроде бы эффективно, но какой ценой? Резкий запах, который потом еще долго выветривается, да и риск того, что уксус останется в чайнике, довольно велик. Не говоря уже о том, что этот способ не самый экологичный.